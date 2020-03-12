Число инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 125 тысяч
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло почти 125 тыс. человек, свидетельствуют данные DXY.cn.
По последним сведениям, на материковом Китае были инфицированы около 80,7 тыс. человек, а за его пределами свыше 37 тыс. Всего в мире после заражения вирусом погибли 4,5 тыс.
Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса Covid-2019. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что США запретят въезд из Европы из-за коронавируса на 30 дней.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп: США запретят въезд из Европы на 30 дней
— Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы на Кубе и в Гайане