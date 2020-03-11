ВОЗ призвала страны без коронавируса сделать все для недопущения его появления

Страны, в которых выявлено менее 10 заболевших коронавирусом или вовсе не зарегистрированы такие случаи, должные сделать все, чтобы не допустить появления вируса на своей территории. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает РИА «Новости».

По его данным, новой инфекции пока нет в 81 стране. Поэтому власти этих стран должны сделать все, чтобы она там не появилась. «Они не должны допустить возможности попадания этого вируса в их страны»,— призвал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что действия по борьбе с коронавирусом должны быть жесткими.

Согласно последней статистике, в России официально подтверждено 28 случаев коронавирусной инфекции. Из них 25 у вернувшихся из Италии россиян, еще два у граждан Китая и один у гражданина Италии. Смогли вылечиться два жителя Китая, один россиянин, также были выписаны граждане РФ, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess. Всего в мире заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.

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