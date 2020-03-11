В России за сутки выявлено восемь случаев заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Шесть зараженных обнаружено в Москве, двое — в Московской области.

Таким образом, в России уже 28 заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.

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