Под Новосибирском внук-токсикоман зарезал бабушку
В городе Куйбышев в частном доме было обнаружено тело 88-летней женщины, зарезанной ножом, сообщает Следственный комитет России по Новосибирской области.
Было установлено, что 21-летний внук пришел к пожилой женщине в канун Нового года, чтобы помочь с уборкой снега.
«Молодой человек был токсикоманом, и после очередного вдыхания паров лака выслушал упреки бабушки о его пагубной привычке. Злоумышленник, схватив кухонный нож, нанес пожилой женщине многочисленные удары по телу, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.
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