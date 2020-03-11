Под Новосибирском внук-токсикоман зарезал бабушку

В городе Куйбышев в частном доме было обнаружено тело 88-летней женщины, зарезанной ножом, сообщает Следственный комитет России по Новосибирской области.

Было установлено, что 21-летний внук пришел к пожилой женщине в канун Нового года, чтобы помочь с уборкой снега.

«Молодой человек был токсикоманом, и после очередного вдыхания паров лака выслушал упреки бабушки о его пагубной привычке. Злоумышленник, схватив кухонный нож, нанес пожилой женщине многочисленные удары по телу, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

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