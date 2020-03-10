Польша устанавливает санитарный контроль на границе с Россией
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Польша вводит санитарный контроль на границе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МВД республики Мариуша Каминьского.
«Сегодня мы расширяем распространение санитарного контроля на границах», — сказал он.
Каминьский отметил, что контроль будет установлен на «всей восточной границе: польско-украинской, польско-белорусской, польско-российской».
Всех людей, перешедших границу, будут проверять на наличие коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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