Саудовская Аравия приостанавливает поездки граждан в пять стран из-за коронавируса

Саудовская Аравия приостанавливает поездки своих граждан в пять стран из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает агентства SPA со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел страны.

Граждане королевства не смогут посещать Германию, Францию, Италию, Турцию и Оман, говорится в сообщении. Также принято решение о прекращении воздушного и морского сообщения с данными странами, исключение составят грузовые рейсы и рейсы с целью эвакуации жителей Саудовской Аравии.

Кроме того, въезд на территорию Саудовской Аравии запрещается для граждан этих стран и для тех, кто находился на их территории в последние 14 дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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