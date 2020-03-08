В США пластический хирург вкалывал девушкам транквилизатор и насиловал их

В США в городе Толедо 9 марта перед судом предстанет пластический хирург, который вкалывал девушкам транквилизатор и насиловал, когда они теряли сознание, сообщает издание The Blade.

49-летнего мужчину обвиняют в незаконном обороте наркотиков, секс-торговле и сексуальном насилии.

В январе 2019 года обратилась проститутка. Мужчина изнасиловал ее после встречи. Судебная экспертиза показала, что врач вколол ей транквилизатор бензодиазепин.

В ходе следствия в интернете нашли сообщения других жертв. ФСБ провела у подозреваемого обыски. Правоохранители нашли видео, где мужчина занимается сексом с девушками, находящимися без сознания.

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