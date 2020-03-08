В Петербурге суд отправил под домашний арест подростка, обвиняемого в убийстве сверстника
В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд отправил под домашний арест подростка, обвиняемого в убийстве 14-летнего друга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.
«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе.
Мальчик будет находиться под домашним арестом до 7 мая. Подросток не возражал против решения. Как рассказал источник, после выстрела обвиняемый написал записку: «Мама, папа, я убил. Простите меня. Люблю».
Вечером 7 марта на лестничной клетке обнаружили тело подростка с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, в квартире находились несколько друзей. Сын хозяина выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его труп на лестничную площадку.
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