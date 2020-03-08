В Британии увеличилось число жертв коронавируса

Число жертв нового типа коронавируса COVID-2019 в Британии возросло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

Так из-за заболевания скончались еще два человека.

Кроме того, коронавирус был выявлен за сутки у 64 человек, составив 273 зараженных по всех стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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