Число зараженных коронавирусом в Японии возросло

В Японии увеличилось число зараженных новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает NHK.

Так за сутки было выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом. Еще один человек скончался.

Всего на территории страны находятся 1189 зараженных.

Наибольшее количество зараженных находятся на острове Хоккайдо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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