В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
close
В России зарегистрированы 3 новых случая заражения новым коронавирусом, передает РИА «Новости».
Таким образом общее число зараженных достигло 17.
Новые случаи зафиксированы в Московской, Белгородской и Калининградской областях.
Уточняется, что все новые заболевшие вернулись из Италии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Еще четверо зараженных: коронавирус атакует россиян
— В Москве начались работы над инфекционным корпусом для борьбы с коронавирусом