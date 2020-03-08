В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России зарегистрированы 3 новых случая заражения новым коронавирусом, передает РИА «Новости».

Таким образом общее число зараженных достигло 17.

Новые случаи зафиксированы в Московской, Белгородской и Калининградской областях.

Уточняется, что все новые заболевшие вернулись из Италии.

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