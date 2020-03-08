При возгорании дивана в квартире на северо-востоке Москвы погиб один человек

При возгорании дивана в районе Москвы — Южное Медведково погиб один человек. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Как стало известно, инцидент случился по адресу: Ясный проезд, д. 16.

«По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, в одной из квартир на 5 этаже происходило загорание дивана на общей площади около 2 кв. м», — указано в сообщении.

Отмечается, что пожар был потушен.