Число зараженных коронавирусом в Италии выросло до 5,8 тысяч человек
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Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли завил, что число зараженных коронавирусом в стране за сутки выросло на 1,2 тысячу человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, в Италии на данный момент заражены 5,8 тысяч человек. Число погибших за сутки выросло на 36 и составляет 233.
В пятницу, 6 марта, в стране насчитывалось 4636 человек, у которых диагностировали коронавирус.
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