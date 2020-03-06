Правительство запретило въезд иностранцев из Ирана из-за коронавируса

Правительство России временно приостановило пропуск через границу пребывающих из Ирана иностранных граждан в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Временно запрещается въезд в Россию с территории Ирана в частных, туристических, образовательных, трудовых и транзитных целях, говорится в тексте распоряжения.

Ограничения начинают действовать 7 марта 2020 года. В распоряжении отмечается, что исключением являются граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), члены экипажей воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в России.

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