Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Казахстана
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На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Подземный толчок был зафиксирован в 00.26 мск. Эпицентр землетрясения находился примерно в 135 км от казахстанско-китайской границы и в 300 км к юго-юго-западу от Усть-Каменогорска.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5 баллов по шкале MSK-64.
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