Госдума ввела штрафы за дискриминацию инвалидов и ветеранов
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Государственная дума приняла закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пенсионеров при оказании им услуг. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, изменения будут внесены в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Согласно законопроекту, за отказ социально уязвимым слоям населения в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг, либо доступе к товарам из-за плохого состояния здоровья, ограниченности жизнедеятельности или возраста налагается штраф. Его размер для должностных лиц будет равен 30 — 50 тыс. рублям, для юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублям.
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