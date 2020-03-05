Госдума ввела штрафы за дискриминацию инвалидов и ветеранов

Государственная дума приняла закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пенсионеров при оказании им услуг. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, изменения будут внесены в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно законопроекту, за отказ социально уязвимым слоям населения в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг, либо доступе к товарам из-за плохого состояния здоровья, ограниченности жизнедеятельности или возраста налагается штраф. Его размер для должностных лиц будет равен 30 — 50 тыс. рублям, для юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублям.

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