СК Белоруссии завершил расследование по делу о взрывах во время салюта в Минске

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о взрывах во время салюта в День независимости республики 3 июля 2019 года в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, обвинение предъявлено трем фигурантам, в том числе двум граждан России.

Двое задержанных являются сотрудниками предприятия-изготовителя фейерверочных изделий, один — командир роты Минской военной комендатуры.

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