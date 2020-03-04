СК Белоруссии завершил расследование по делу о взрывах во время салюта в Минске
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Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о взрывах во время салюта в День независимости республики 3 июля 2019 года в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, обвинение предъявлено трем фигурантам, в том числе двум граждан России.
Двое задержанных являются сотрудниками предприятия-изготовителя фейерверочных изделий, один — командир роты Минской военной комендатуры.
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