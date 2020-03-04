Аниматоры в костюмах белого и бурого медведя подрались в Дагестане

В Дагестане два аниматора в костюмах героев мультипликационного сериала «Маша и Медведь» подрались с коллегой в костюме белого медведя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Издание опубликовал видео, как аниматоры в больших костюмах прыгают на «белого медведя» и дерутся с ним. Видео обрывается на моменте, когда человека в костюме белого медведя повалили на пол.

Известно, что инцидент произошел в Каспийске.

Подробностей случившегося пока нет.

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