Названы самые популярные цветы на 8 марта

Эксперты назвали, какие цветы чаще всего дарят женщинам на 8 марта, передают «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

На первом месте расположились розы, на втором — тюльпаны, а самые непопулярные — мимозы. В ФТС отметили, что в этом году цветы привезли из 10 стран: больше всего из Латвии, Нидерландов и Сербии.

Также сообщается, что продажи цветов в праздничные дни вырастают более чем в десять раз. В этом году цены будут выше на 10-15% по сравнению с прошлым годом из-за плохих погодных условий в Южной Америке.

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