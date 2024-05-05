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Финляндия планирует построить завод по производству взрывчатых веществ

Yle: Финляндия предложила НАТО построить у себя завод по производству взрывчатки

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Илья Питалев/РИА Новости

Финляндия предложила союзникам по Североатлантическому альянсу построить на территории страны предприятие по производству взрывчатых веществ, дефицит которых сейчас наблюдается в Европе из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Yle.

По словам финского министра обороны Антти Хяккянена, решение о строительстве завода нужно принимать сейчас, чтобы «через год или два производство было запущено». В ближайшее время Финляндия обсудит этот вопрос с государствами Северной Европы, сказал он.

Издание отмечает, что Европа столкнулась с дефицитом взрывчатых веществ. Единственный завод по производству тротила расположен в Польше, однако он не покрывает спрос европейских стран, выросший после начала российской спецоперации на Украине.

В конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США намерены увеличить закупки взрывчатки, в первую очередь тротила, у Турции с целью увеличения производства снарядов для Вооруженных сил Украины на фоне резкого роста спроса на боеприпасы в мире.

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в России и западных странах.

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