В Москве инвалида похитили и потребовали деньги из-за переписки с 15-летней девушкой

Жителя Москвы похитили и потребовали деньги после переписки с 15-летней девушкой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, с 24-летним инвалидом по слуху начала общаться незнакомка, периодически пара обсуждала слишком личные темы. Спустя некоторое время после знакомства она предложила встретиться около метро «Планерная», откуда возлюбленного якобы заберут ее родственники.

Мужчина пришел в назначенное место и сел в машину к двоим незнакомцам, вместе они отправились в квартиру на улице Свободы. Там на молодого человека надели наручники и избили. После этого мужчины заявили, что пригласившая его девушка несовершеннолетняя.

Похитители потребовали у мужчины 100 тысяч рублей, но позже выяснилось, что таких денег у него нет. Неизвестные забрали у россиянина карту, с которой сняли две тысячи рублей. Спустя некоторое время инвалида отпустили и потребовали отдать им деньги в ближайшее время.

Ранее в Петербурге подростка задержали после переписки с 13-летней девочкой.