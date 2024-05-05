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Макрон призвал Запад отказаться от лимитов на военную поддержку Украины

La Tribune: Макрон призвал Запад не устанавливать лимиты на военную помощь Киеву

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Petr David Josek/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об опасной мощности и дальности российских ракет и призвал Запад не «устанавливать лимиты» на военную поддержку Киева. Об этом пишет газета La Tribune.

В интервью изданию Макрон сказал, что сейчас на карту поставлена не только безопасность украинцев, но и европейцев, поскольку Украина «находится в 1500 километрах от наших границ». В случае победы России в украинском конфликте Франция, Польша и Литва лишатся безопасности, отметил он.

«Мощность и дальность действия российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности», — подчеркнул французский лидер.

Он повторил тезис о том, что полностью несет ответственность за создание «стратегической двусмысленности» после своих высказываний о возможной отправке европейских войск на Украину.

Макрон также призвал Запад «не устанавливать лимиты» на военную поддержку Украины.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Киев может попросить западных союзников об отправке их солдат на Украину, если украинская армия не будет справляться с ситуацией на фронте. Также Гончаренко поблагодарил Макрона за слова о возможном введении иностранного воинского контингента на Украину. По словам депутата, заявление французского лидера — это «хороший сигнал».

Ранее Макрон назвал поражение России на Украине «абсолютной необходимостью».

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