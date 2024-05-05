Туристка оступилась на горной тропе и сорвалась со скалы высотой 214 метров

В ирландском графстве Клэр 20-летняя туристка оступилась на горной тропе и сорвалась со скалы. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел на утесах Мохер, 20-летняя девушка поднималась по туристической тропе, оступилась и сорвалась со скалы высотой 214 метров. Пострадавшая упала в реку, ее удалось достать из воды сотрудникам экстренных служб, но спасти пострадавшую не смогли.

Местные власти сообщили, что произошедшее квалифицировано как несчастный случай.

До этого сообщалось, что в восточной провинции острова Ява путешественница из Китая сорвалась в кратер вулкана. Девушка вместе с группой туристов и супругом поднялась к кратеру вулкана Иджен. Муж китаянки фотографировал супругу на краю кратера, в какой-то момент девушка зацепилась длинной юбкой за камни и сорвалась вниз с высоты 250 метров. На место были вызваны медики, спасательная операция длилась почти два часа.

Ранее туристка гуляла с годовалым ребенком и сорвалась с 40-метровой скалы.