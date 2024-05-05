Немецкий фрегат «Гессен» вернулся в Германию

Фрегат ФРГ «Гессен» вернулся домой после завершения участия в миссии против йеменских хуситов. Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Фрегат «Гессен» был в конце февраля отправлен в Красное море в рамках морской миссии ЕС «Аспидес». На нем было около 240 военнослужащих бундесвера, обеспечивавших защиту торгового судоходства», — говорится в сообщении.

В минобороны ФРГ сообщали о завершении миссии «Гессена» в Красном море 20 апреля. Ожидается, что с августа по декабрь вместо него к миссии присоединится фрегат «Гамбург».

До этого военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа говорил, что йеменские хуситы будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море.

Сария также заявлял, что хуситы из «Ансар Аллах» в Йемене атаковали и выпустили ракеты по нескольким объектам в районе города Эйлат в Израиле.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.