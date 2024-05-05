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Украина запросила аварийную энергию у Польши и Румынии

Украина запросила аварийную энергию у Польши и Румынии в пик потребления

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украина запросила аварийную мощность у Польши и Румынии во время вечернего пика потребления электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики Украины.

«Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялось аварийное снабжение электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши», — следует из сообщения.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что полного блэкаута в стране помогает избежать энергия солнца и ветра. По словам Галущенко, солнце и ветер — это тот ресурс, который появляется у Украины весной и летом.

Также национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала, что на Украине фиксируется дефицит электроэнергии в вечерние часы пик из-за повреждений электростанций, в Харьковской и Днепропетровской областях действует режим ограничений.

В апреле в «Укрэнерго» заявили, что крупные промышленные регионы страны вынуждены сокращать производственные мощности из-за нехватки электроэнергии.

Ранее стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики.

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