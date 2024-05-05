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«Я племянница Мартиросяна»: Нонна Еганян об успехах на «Фабрике звезд»

Певица Нонна Еганян заявила, что пользуется любовью зрителей на «Фабрике звезд»

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Телеграм-канал «Нонна Еганян»

Финалистка шоу «Фабрика звезд» Нонна Еганян отшутилась после вопроса журналиста Пилягина о блате на проекте. Об этом пишет «СтарХит».

«Я победила, потому что я племянница Мартиросяна. Я ни с кем не разругалась после этого. Мне не надо ничего доказывать, все меня любят», — высказалась Еганян.

Таким образом она ответила на резкий вопрос Пилягина о блате на проекте из-за родства с Гариком Мартиросяном — юная певица приходится комику племянницей. Журналист оценил ответы девушки «на троечку» и посоветовал ей не давать себя в обиду, больше язвить и отстаивать свои интересы.

«Если честно, мне кажется, что придется всю жизнь с этим прожить. Я напрямую связана с Гариком, он говорит об этом открыто — ничего не скрывает», — подчеркнула исполнительница.

Недавно из шоу «Новая Фабрика звезд» выбыл сын шансонье Михаила Круга — исполнитель Александр Круг. Новый выпуск проекта показали на ТНТ 28 апреля. Среди кандидатур на вылет из проекта также были 15-летний Габриэль Александров и 17-летняя Софья Полозова.

Ранее Филипп Киркоров эмоционально восхитился выступлением финалиста «Маски».

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