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Ханна рассказала об отношении мужа к ее откровенным клипам

Певица Ханна заявила, что Пашу не ревнует ее из-за откровенных клипов

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offi_hanna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ханна призналась в беседе с Hello!, что ее муж Павел Курьянов (Пашу) совсем ее не ревнует.

Ханна отметила, что даже к ее откровенным клипам Курьянов подходит с точки зрения продюсера, а не супруга.

«Часто даже говорит: «Что-то ты в этом сниппете слишком одетая!». Признаюсь, иногда даже хочется, чтоб поревновал хоть чуть-чуть», — поделилась артистка.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.

Ханна рассказывала, что является строгой мамой и ставит ограничения своим детям. Исполнительница запрещает дочерям есть сладости и смотреть мультфильмы по понедельникам, четвергам и вторникам.

В октябре 2023-го Ханна призналась, что думала о расставании с Курьяновым. Звезда рассказала, что у них случались конфликты на бытовой почве. Артистке не нравилось, что Курьянов мало проводит времени дома.

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