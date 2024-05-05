В Бердянске сотрудник колонии погиб из-за взрыва автомобиля

В Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, неизвестный заложил взрывное устройство под транспортное средство сотрудника колонии. В результате взрыва мужчина погиб на месте, его имя и должность не уточняются.

«Следователями Следственного комитета России изъяты фрагменты и составные части взрывного устройства. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрашиваются очевидцы происшествия», — сообщили в ведомстве.

16 апреля ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. По информации спецслужбы, 41-летний россиянин 12 апреля взорвал автомобиль по заданию украинских спецслужб. По версии следствия, он выехал на Украину после начала СВО, где его завербовали сотрудники СБУ и дали задание. В марте он прибыл в Россию. Мужчину собираются привлечь к ответственности по статьям о теракте и госизмене.

Ранее в Кабардино-Балкарии на заправке взорвалась Lada.