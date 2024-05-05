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В Петербурге гражданин Узбекистана домогался двух девочек

В Петербурге иностранца задержали за домогательства в отношении двух девочек

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Depositphotos

Гражданина Узбекистана подозревают в том, что он приставал к детям. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Невском районе Петербурга. Мужчина находился в квартире одной из девочек, когда к ней в гости пришла подруга. По словам собеседника, 39-летний иностранец домогался 12-летней петербурженки и ее 13-летней подруги.

О том, как о произошедшем узнали в полиции, не сообщается, подробности инцидента отсутствуют. На данный момент мужчина задержан. Известно, что у него нет регистрации в регионе.

До этого мужчина из Карелии изнасиловал девятилетнего ребенка. Как полагают следователи, когда мать девочки отлучилась, ее сожитель стал распивать алкогольные напитки. После этого мужчина зашел в комнату к ребенку и надругался. Родительница узнала обо всем, когда вернулась домой. После этого они с ребенком обратились в полицию. Россиянина приговорили к лишению свободы на 12 лет.

Ранее в Петербурге родители обвинили школьного дворника в изнасиловании их сыновей.

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