Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие проблемы ждут «Зенит» в Воронеже в матче с «Факелом»

Экс-футболист Деменко: «Зенит» ждет непростой матч в Воронеже

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Знаменитый в прошлом футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за клубы Премьер-лиги, а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» предрек санкт-петербургскому «Зениту» непростой матч в Воронеже против «Факела» в 27-м туре РПЛ.

«Сложная игра будет в Воронеже. Однозначно, легкого ничего не будет. Для «Зенита» очень важно, как быстро он сможет забить первый мяч. Командам, которые, скажем так, обязаны выигрывать, нужно забивать первым, потому что отыгрываться, как мы видим, очень непросто. Они сталкиваются с проблемами – пройти оборону, когда защищаются восемь-девять человек, что продемонстрировал тот же «Рубин», очень сложно. Особенно, когда у такой команды есть исполнители, способные еще и забить. Но футбол заключается в моментах, а моменты все равно будут», — считает Деменко.

«Зенит» возглавляет таблицу Российской премьер-лиги с 50 очками после 26 проведенных матчей. Занимающий второе место «Краснодар» также набрал 50 очков, но имеет на матч больше, так как уже провел свою встречу 27-го тура, уступив дома грозненскому «Ахмату» (0:1). Располагающееся на третьем месте «Динамо» имеет 47 баллов после 26 туров.

Ранее потенциальный кандидат на пост тренера «Спартака» объяснил, почему переезд сорвался.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами