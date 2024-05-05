Стало известно, какие проблемы ждут «Зенит» в Воронеже в матче с «Факелом»

Знаменитый в прошлом футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за клубы Премьер-лиги, а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» предрек санкт-петербургскому «Зениту» непростой матч в Воронеже против «Факела» в 27-м туре РПЛ.

«Сложная игра будет в Воронеже. Однозначно, легкого ничего не будет. Для «Зенита» очень важно, как быстро он сможет забить первый мяч. Командам, которые, скажем так, обязаны выигрывать, нужно забивать первым, потому что отыгрываться, как мы видим, очень непросто. Они сталкиваются с проблемами – пройти оборону, когда защищаются восемь-девять человек, что продемонстрировал тот же «Рубин», очень сложно. Особенно, когда у такой команды есть исполнители, способные еще и забить. Но футбол заключается в моментах, а моменты все равно будут», — считает Деменко.

«Зенит» возглавляет таблицу Российской премьер-лиги с 50 очками после 26 проведенных матчей. Занимающий второе место «Краснодар» также набрал 50 очков, но имеет на матч больше, так как уже провел свою встречу 27-го тура, уступив дома грозненскому «Ахмату» (0:1). Располагающееся на третьем месте «Динамо» имеет 47 баллов после 26 туров.

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