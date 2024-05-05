Сотни домов затопило в Тюменской области из-за разлива рек

В Тюменской области затоплены более 380 жилых домов в 47 населенных пунктах из-за разлива рек Ишим и Тобол. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

По информации ведомства, уровень воды в реке Ишим в районах сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться. В Викуловском районе уровень воды продолжает повышаться.

«В 47 населенных пунктах остаются подтопленными 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в затопленных населенных пунктах организованы лодочные переправы, сотрудники МЧС помогают местным жителям эвакуироваться.

До этого в МЧС РФ сообщали, что 534 жилых дома в Курганской области освободились от воды.

Всего в шести муниципалитетах остаются подтопленными 534 жилых дома, 6 449 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.

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