Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотни домов затопило в Тюменской области из-за разлива рек

Более 380 жилых домов подтоплены в Тюменской области

close
100%
Марк Падышев

В Тюменской области затоплены более 380 жилых домов в 47 населенных пунктах из-за разлива рек Ишим и Тобол. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

По информации ведомства, уровень воды в реке Ишим в районах сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться. В Викуловском районе уровень воды продолжает повышаться.

«В 47 населенных пунктах остаются подтопленными 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в затопленных населенных пунктах организованы лодочные переправы, сотрудники МЧС помогают местным жителям эвакуироваться.

До этого в МЧС РФ сообщали, что 534 жилых дома в Курганской области освободились от воды.

Всего в шести муниципалитетах остаются подтопленными 534 жилых дома, 6 449 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

Все новости на тему:
Паводок в Тюменской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами