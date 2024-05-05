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Названы три российских тренера, которые могли бы работать в Европе

Тренер Передня заявил, что Семак, Федотов и Карпин могли бы работать в Европе

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РИА Новости

Бывший тренер «Томи», «Волги НН», «Тамбова» Сергей Передня выделил тройку лучших российских специалистов, которые могли бы поработать в Европе. Его слова передает «Чемпионат».

«Я думаю, что в Европе могли бы легко поработать Семак, Карпин и Федотов. Эти специалисты — 100%. Они могли бы посмотреть на более высокий уровень футбола.

Если убрать все санкции, то, конечно, хотелось бы, чтобы наши тренеры попробовали себя на более высоком уровне с футболистами высокого класса. Но сейчас, я думаю, это практически нереально», — сказал Передня.

Семак пять раз приводил «Зенит» к чемпионству, Федотов в прошлом сезоне с ЦСКА выиграл Кубок России и серебряные медали (ранее он это сделал с «Сочи»). Валерий Карпин пробился со сборной России в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее потенциальный кандидат на пост тренера «Спартака» объяснил, почему переезд сорвался.

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Футбол. Чемпионат России
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