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Российского теннисиста назвали фаворитом финала в Мадриде

Ольховский заявил, что Рублев будет фаворитом в финальном матче с Оже-Альяссимом

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Susana Vera/Reuters

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего финального матча турнира в Мадриде (Испания). Его слова передает «Чемпионат».

»Рублев — фаворит. Оже-Альяссим тоже неплохо играет, но три матча на отказах — это многовато для одного турнира. Если Андрей будет уверенно играть, будет более стабилен, то он более готов к победе, чем Оже-Альяссим. Но нельзя забывать, что это финал и все может случиться. При этом Андрей все равно фаворит», — сказал Ольховский.

5 мая россиянин Андрей Рублев сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) серб Новак Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9990 набранных очков.

На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8660 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас ( 8145 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7085 очков). Рублев — восьмой (3830 очков).

Ранее соперник Медведева оставил ему трогательное послание.

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