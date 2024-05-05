Айза назвала самый сложный год в материнстве

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай назвала этот год самым сложным в своем материнстве. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

5 мая сыну Айзы Сэму исполнилось 14 лет. Блогерша призналась, что в этом году у нее 100 раз «опускались руки» и 101 раз поднимались. По словам знаменитости, ее план стать матерью «само совершенство» трещит по швам. А все из-за ее старшего сына.

«Он научил меня, что любить можно, будучи совершенно несогласным с ним, а именно так выстраивается наше общение с Сэмом. Мы все время друг с другом несогласны, но наша связь чувствуется даже вам, людям, которые нас не знают. Мы всегда за одно! Но всегда против друг друга. Уж слишком похожего на себя сына я родила», — поделилась блогерша.

Айза отметила, что у ее сына сложная судьба. Она призналась, что испытывает чувство вины перед своим старшим ребенком. Сэм родился в браке Айзы с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Пара рассталась из-за наркотической зависимости артиста. Блогерша называла их брак нездоровым.

По словам Айзы, она и Гуф были инфантильными, поэтому Сэм вырос слишком быстро. Она назвала своего старшего сына умным человеком, которому чуждо тщеславие и лицемерие.

«Судьба моего мальчика сложилась так, и я уже ничего не могу исправить. Поэтому учу его любить как можно сильнее!» — заявила бизнесвумен.

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