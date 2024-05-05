Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Айза назвала самый сложный год в материнстве

Блогерша Айза заявила, что ее план стать совершенной матерью трещит по швам

close
100%
Aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай назвала этот год самым сложным в своем материнстве. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

5 мая сыну Айзы Сэму исполнилось 14 лет. Блогерша призналась, что в этом году у нее 100 раз «опускались руки» и 101 раз поднимались. По словам знаменитости, ее план стать матерью «само совершенство» трещит по швам. А все из-за ее старшего сына.

«Он научил меня, что любить можно, будучи совершенно несогласным с ним, а именно так выстраивается наше общение с Сэмом. Мы все время друг с другом несогласны, но наша связь чувствуется даже вам, людям, которые нас не знают. Мы всегда за одно! Но всегда против друг друга. Уж слишком похожего на себя сына я родила», — поделилась блогерша.

Айза отметила, что у ее сына сложная судьба. Она призналась, что испытывает чувство вины перед своим старшим ребенком. Сэм родился в браке Айзы с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Пара рассталась из-за наркотической зависимости артиста. Блогерша называла их брак нездоровым.

По словам Айзы, она и Гуф были инфантильными, поэтому Сэм вырос слишком быстро. Она назвала своего старшего сына умным человеком, которому чуждо тщеславие и лицемерие.

«Судьба моего мальчика сложилась так, и я уже ничего не могу исправить. Поэтому учу его любить как можно сильнее!» — заявила бизнесвумен.

Ранее Ксения Бородина пожаловалась, что дочери заболели в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами