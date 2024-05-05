В Свердловской области более 40 тысяч человек остаются без света

В Свердловской области из-за непогоды без электричества остаются порядка 41 тысячи человек. Об этом сообщает Минэнерго России в Telegram-канале.

«По оперативным данным количество потребителей без электроснабжения в Свердловской области сократилось до 41 тыс.», — говорится в публикации.

Также министерство опубликовало видео с кадрами аварийно-восстановительных работ.

Накануне из-за снега без света в регионе остались порядка 79 тысяч жителей.

4 мая на Свердловскую область обрушился неожиданный снегопад — города замело, люди вынуждены обходиться без электричества и связи. По словам жителей, провода начали просто взрываться из-за мокрого снега, сейчас обрывы на ЛЭП чинят почти 120 бригад. Тем временем сугробы мешают проехать автомобилям, на трассе из Перми с ночи не рассасывается пробка.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальных заморозках.