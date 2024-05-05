Спортзал российского бойца ММА затопили и закидали навозом

В Иркутске неизвестный мужчина проник в спортзал бойца ММА Дмитрия Хамиева, закидал навозом награды спортсменов, исписал стены оскорблениями, а позже затопил помещение. В беседе с «Газетой.Ru» Хамиев заявил, что уже обратился в полицию. Спортсмен отметил, что более ста подростков лишились спортивного зала из-за инцидента.

«Я был очень растерян, когда узнал и увидел, что произошло. Я считаю, заниматься такими делами в наше время — жестко и сурово. Человек, не имея оснований и причин, лишил более ста подростков спортивного зала. Кто это сделал — я не могу знать и не предполагаю. Да, мы написали заявление, органы начали заниматься этим делом. На камерах человек засветился, но, к сожалению, лица его не видно. Он был в маске, работал в перчатках. Хотелось бы узнать, кто это и что двигало данным человеком, чтобы совершить такое действие. Чем я его обидел, огорчил или расстроил. Конкуренты это или не конкуренты, не могу сказать. У меня хороший зал, на хорошем счету. Ребята достойно выступают, показывают хороший соревновательный уровень на местном, областном и федеральном уровне», — сказал он.

Хамиев отметил, что для ремонта зала был открыт сбор средств, за день удалось собрать около 150 тыс. руб. Спортсмен отметил, что через 10 дней зал снова начнет работать.

«Ущерб нанесен от 800 тыс. рублей до миллиона. Да, сбор средств открыт, люди понемногу помогают. Я сбор открыл вчера, на сегодняшний день собрано около 150 тыс. рублей. Уже начали восстанавливать потихоньку спортивный зал, убрали, все вычистили, много людей задействовано, помогают. Неделя, максимум 10 дней, и зал сможет снова функционировать, но, конечно, не в прежнем режиме. Экипировку и все прочее будем приобретать постепенно. Сейчас, в первую очередь, надо постелить ковер, покрасить стены, поменять линолеум, выкинули всю мебель, потому что она была закидана навозом, завезти мебель и потихоньку начать работать. А мешки, лапы, перчатки, экипировку, которая была испорчена и порезана, мы постепенно восстановим», — заключил он.

Как сообщил Хамиев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», неизвестный пробрался в спортивный зал около двух часов ночи 3 мая. По словам спортсмена, мужчина порезал все боксерские мешки, борцовские чучела, груши и маты, а также всю экипировку. Отмечается, что неизвестный исписал стены зала оскорблениями с помощью заранее подготовленных трафаретов. По словам Хамиева, мужчина также сломал канализационную трубу в зале, включил воду в душевых и затопил помещение.

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