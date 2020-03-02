Бьюти-блогер Андрей Петров рассказал о нападении соседа

Бьюти-блогер Андрей Петров в своем Instagram прокомментировал инцидент со своим соседом Арсланом Хасавовым.

По его словам, Хасавова никто даже «пальцем никто не трогал».

Петров заявил, что сосед избил его «с особой жестокостью». Он уточнил, что Хасавов сначал сбил его с ног, душил одной рукой, а «другой бил изо всех сил по голове».

«Он сначала напал на меня, схватил, повредил руку, потом напал на Диму Городецкого. Начал избивать его руками и ногами. Кстати, видеозапись этого у нас имеется», — добавил Петров.

Блогер отметил, что на видеозаписи с первого этажа холла дома, где была драка, «понятно, кто кого бил».

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