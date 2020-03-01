В Китае число зараженных коронавирусом достигло 79 824 человек

В Китае число зараженных новым типом короавируса достигло 79 824 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного комитета по здравоохранению.

На данный момент коронавирусом болеют 35 329 человек, из которых 7 365 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 625 человека выписаны из больницы, 2870 погибли.

Отмечается, что за последние сутки были зафиксированы 573 новых случая заражения, из больниц выписали 2623 человека, скончались 35 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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