Стали известны подробности нападения на сотрудников Sputnik Турция в Акнаре

Появись подробности нападения на трех сотрудников Sputnik Турция в Акнаре. Об этом сообщается на сайте издания.

Нападение произошло около 22.30-23.00 мск 29 февраля. Организованные группы людей попытались ворваться в квартиры работников Sputnik Турция. Нападавшие выкрикивали выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы, а также пытались выломать двери.

«По словам наших сотрудников, которые обратились в полицию и сейчас дают показания, в этих группах было не менее 10 человек в каждой», — говорится на сайте.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что В Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.

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