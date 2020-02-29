В США умер первый человек от коронавируса

В штате Вашингтон умер первый человек от коронавируса, передает сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц штата.

До этого Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил о 62 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в государстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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