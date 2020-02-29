Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 70 человек

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Reuters

Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 73 человек, сообщает 20minutes.

По данным главы минздрава страны Оливье Верана, 59 человек находятся в больницах, двое скончались, 13 человек выздоровели.

Власти ограничивают проведение массовых мероприятий, отменен парижский полумарафон.

Ранее сообщалось о 60 заразившихся во Франции.

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