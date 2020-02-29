Заболевший папа Римский отменил групповые аудиенции

Заболевший папа Римский Франциск отменил групповые аудиенции, но продолжает рабочие встречи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Святого Престола Маттео Бруни.

По словам Бруни, заболевший понтифик отменил три групповые аудиенции, в субботу, 29 февраля, отслужил мессу и проводит запланированные рабочие встречи.

Ранее сообщалось, что папа Римский пропустил запланированную мессу в Риме из-за легкого недомогания, как объяснил тогда представитель Ватикана. Данный инцидент произошел на следующий день после встречи понтифика с людьми на площади Святого Петра, в ходе которой он выразил свою поддержку зараженным коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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