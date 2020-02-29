Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до трех

В Грузии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя национального центра по контролю над заболеваниями минздрава республики Амирана Гамкрелидзе.

Отмечается, что заболевшим является грузинский гражданин, недавно побывавший в Иране.

По словам Гамкрелидзе, он имел контакт с первым зараженным в Грузии 50-летним мужчиной. Они вместе прибыли в страну из Азербайджана, а до этого были в Иране.

В настоящее время в Грузии более 150 человек находятся на карантине.

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