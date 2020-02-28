Два человека погибли от химических ожогов сухим льдом в бане в Москве

Два человека погибли от химических ожогов сухим льдом, которые были получены в банном комплексе на юге Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Также были госпитализированы два человека, они без сознания..

Согласно данным представителя экстренных служб, в бассейн засыпали 25 кг сухого льда.

«После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы», — сказал он.

По информации Telegram-канала «112», происшествие произошло на дне рождении 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Ее муж купил сухой лед, чтобы устроить сюрприз — лед должен был прерваться в пар, однако когда гости пригнули в бассейн со льдом, люди начали синеть и терять сознание.

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