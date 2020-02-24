Гастроэнтеролог пояснила, с чем лучше есть блины

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как не переесть блинов в Масленицу. Об этом она поделилась в интервью «Пятому каналу».

По ее словам, блины лучше употреблять утром вместо углеводов. Лучше, если добавить к ним белковые продукты в качестве начинки: творог, моцареллу, пармезан или слабосоленую нежирную рыбу. Будет полезно также съесть с блинами на завтрак фрукты или орехи.

Врач пояснила, что блины можно есть и в обеденное время, но следует уже воздержаться от жирной красной рыбы, икры и масла. Такое сочетание может быть опасным для людей, у которых есть проблемы желчным пузырем и поджелудочной железой. Она отметила, что этот прием пищи стоит воспринимать как полноценный обед, а не перекус.

Масленица в России началась в понедельник, 24 февраля. Продлится она до 1 марта.

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