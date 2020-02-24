Источник сообщил о возможной причастности экс-главы МИД Украины к убийству

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара может оказаться причастным к убийству бизнесмена Сергея Старицкого, тело которого было обнаружено в доме экс-главы украинского МИД. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, результаты первичной экспертизы ставят под сомнение версию о самоубийстве бизнесмена, так как на его теле отсутствуют характерные следы. Кроме того, в крови экс-министр было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, отметил осведомитель.

Выясненные обстоятельства могут стать причиной вручения подозрения бывшему министру, подчеркнул источник. Он добавил, что при признании в убийстве по неосторожности Кожаре грозило бы от 3 до 5 лет лишения свободы.

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