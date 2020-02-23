В Екатеринбурге задержан основатель компании по кибербезопасности Vee Security

Основатель компании Vee Security, которая специализируется на кибербезопасности, Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Бушмакова.

«Вчера Александра Литреева взяли по подозрению в хранении и приобретении наркотических средств - MDMI или экстази», — заявил Бушмаков.

Он добавил, что сегодня Литреева допросили. На данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. В понедельник, 24 февраля, Ленинский районный суд изберет меру пресечения в отношении Литреева.

Отмечается, что задержанный не имеет регистрации на территории России, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург он приехал в гости.

Александр Литреев является основателем эстонской компании Vee Security, которая специализируется на решениях в области кибербезопасности, а также создателем мобильного приложения «Красная кнопка», которое позволяет оповестить правозащитников о незаконном задержании на митингах.