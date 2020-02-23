Восемнадцать человек отравились парами хлора в бассейне Татарстана

В Татарстане в бассейне на частной базе отдыха произошло массовое отравление парами хлора, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, шесть детей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Еще девять взрослых и трое детей направлены на амбулаторное лечение.

В мэрии Набережных Челнов сообщили, что отравление произошло на частной базе отдыха «Тонус» в Тукаевском районе республики. В настоящее время состояние госпитализированных стабилизировалось.

Информация о случившемся направлена в Роспотребнадзор.

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