Мужчину обстреляли у дома на северо-западе Москвы
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Возле подъезда одного из домов в Тушинском проезде Москвы был обстрелян мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По имеющейся информации, мужчина выжил.
Согласно предварительным данным, ЧП случилось, когда он направлялся домой.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
О состоянии пострадавшего пока сведений нет.
При этом в столичном ГУ МВД рассказали, что двое пешеходов атаковали водителя и избили его, после чего тот вооружился, чтобы отбиться от нападавших.