Мужчину обстреляли у дома на северо-западе Москвы

Возле подъезда одного из домов в Тушинском проезде Москвы был обстрелян мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, мужчина выжил.

Согласно предварительным данным, ЧП случилось, когда он направлялся домой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

О состоянии пострадавшего пока сведений нет.

При этом в столичном ГУ МВД рассказали, что двое пешеходов атаковали водителя и избили его, после чего тот вооружился, чтобы отбиться от нападавших.