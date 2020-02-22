Шторм лишил света свыше 1,5 тыс. жителей Новгородской области

В Новгородской области из-за сильного ветра отключилось электричество во многих жилых домах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В общей сложности без электроэнергии остались порядка 1,5 тыс. человек в жилых домах. Однако электричество подается во все социально значимые объекты региона.

«Нарушено электроснабжение в 45 населенных пунктах 8 районов области», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате штормового ветра пострадавших нет.

Отмечается, что спасатели работают в режиме повышенной готовности.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в регионе ветер может усилиться до 22 м\с.

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